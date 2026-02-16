Юнацька збірна України розписала нічию з Хорватією в межах підготовки до відбору на Євро-2026

Збірна України U-17 провела заключний матч в межах міжнародного турніру в хорватському Поречі, зігравши внічию з господарями змагань.

Зустріч завершилася 0:0.

У підсумку Хорватія гарантувала собі перше місце, водночас "синьо-жовті" завершили турнір із чотирма очками в трьох матчах: до матчу з хорватскими однолітками підопічні Олександра Ситника перемогли Грецію та поступилися Ізраїлю.

Міжнародний турнір в Хорватії

Хорватія U-17 – Україна U-17 0:0

Нагадаємо, турнір у Поречі був частиною підготовки української команди до другого раунду кваліфікації Євро-2026 (U-17).

Як відомо, збірна України U-17 у другому раунді відбору на Євро-2026 виступатиме у групі 6 Ліги В, де її суперниками будуть команди Латвії й Албанії. Турнір у нашій групі з 3-го до 9 червня прийматиме Албанія.