Збірна України розгромила Боснію і Герцеговину у відборі на Євро-2026 та піднялася до Дивізіону А

У середу, 8 квітня, дівоча збірна України U-17 провела другий матч у межах другого раунду кваліфікації Євро-2026, у якому впевнено перемогла Боснію і Герцеговину.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

У підсумку "синьо-жовті" виграли свою групу В5 і піднялися до Ліги А.

Євро-2026 (WU-17)

Ліга В, група В5

Україна – Боснія і Герцеговина 4:1 (3:1)

Голи: Бєлкіна (19), Леспух (22, 64), Бойчук (32) – Марич (24).

Нагадаємо, у стартовому протистоянні українки зіграли внічию з Болгарією.

Зазначимо, що фінальний етап Євро-2026 (WU-17) проходитиме із 4-го до 17 травня 2026 року в Північній Ірландії. Цей турнір також буде кваліфікацією в зоні УЄФА до ЧС-2026 (WU-17) у Марокко.