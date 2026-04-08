Збірна України розгромила Боснію і Герцеговину у відборі на Євро-2026 та піднялася до Дивізіону А
УАФ
У середу, 8 квітня, дівоча збірна України U-17 провела другий матч у межах другого раунду кваліфікації Євро-2026, у якому впевнено перемогла Боснію і Герцеговину.
Зустріч завершилася з рахунком 4:1.
У підсумку "синьо-жовті" виграли свою групу В5 і піднялися до Ліги А.
Євро-2026 (WU-17)
Ліга В, група В5
Україна – Боснія і Герцеговина 4:1 (3:1)
Голи: Бєлкіна (19), Леспух (22, 64), Бойчук (32) – Марич (24).
Нагадаємо, у стартовому протистоянні українки зіграли внічию з Болгарією.
Зазначимо, що фінальний етап Євро-2026 (WU-17) проходитиме із 4-го до 17 травня 2026 року в Північній Ірландії. Цей турнір також буде кваліфікацією в зоні УЄФА до ЧС-2026 (WU-17) у Марокко.