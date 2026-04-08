Збірна України розгромила Боснію і Герцеговину у відборі на Євро-2026 та піднялася до Дивізіону А

Олексій Мурзак — 8 квітня 2026, 22:14
УАФ
УАФ

У середу, 8 квітня, дівоча збірна України U-17 провела другий матч у межах другого раунду кваліфікації Євро-2026, у якому впевнено перемогла Боснію і Герцеговину.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

У підсумку "синьо-жовті" виграли свою групу В5 і піднялися до Ліги А.

Євро-2026 (WU-17)
Ліга В, група В5

Україна – Боснія і Герцеговина 4:1 (3:1)

Голи: Бєлкіна (19), Леспух (22, 64), Бойчук (32) – Марич (24).

Нагадаємо, у стартовому протистоянні українки зіграли внічию з Болгарією.

Зазначимо, що фінальний етап Євро-2026 (WU-17) проходитиме із 4-го до 17 травня 2026 року в Північній Ірландії. Цей турнір також буде кваліфікацією в зоні УЄФА до ЧС-2026 (WU-17) у Марокко.

збірна України U-17

збірна України U-17

Збірна України зіграла внічию з Болгарією у другому раунді відбору на Євро-2026
Юнацька збірна України розписала нічию з Хорватією в межах підготовки до відбору на Євро-2026
Юнацька збірна України розгромно програла Ізраїлю на турнірі в Хорватії
Юнацька збірна України впевнено перемогла команду Греції на міжнародному турнірі в Хорватії
Збірна України U-17 дізналась суперників у першому кваліфікаційному раунді Євро-2027

