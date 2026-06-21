Збірна України з ампфутболу перемогла США на турнірі в Польщі

Збірна України з ампфутболу здобула третю перемогу поспіль на міжнародному турнірі Amp Futbol Cup у польській Варшаві. Завдяки дублю Юрія Суща українська команда обіграла збірну США з рахунком 2:0.

Amp Futbol Cup

3 тур, 21 червня

Україна – США – 2:0

Напередодні, у перший день турніру, українці спершу обіграли Польщу 4:0, а потім – США з рахунком 1:0. Для збірної України Amp Futbol Cup завершиться у неділю, 21 червня, другим матчем проти Польщі. Він розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, в жовтні минулого року збірна України з ампфутболу підвищилася в класі у Лізі націй EAFF, перейшовши із дивізіону С в дивізіон В.