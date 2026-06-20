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Збірна України з ампфутболу з перемоги стартувала на турнірі в Польщі

Олег Дідух — 20 червня 2026, 15:24
Збірна України з ампфутболу з перемоги стартувала на турнірі в Польщі
УАФ

Чоловіча збірна України з ампфутболу успішно стартувала на міжнародному турнірі Amp Futbol Cup у польській Варшаві. У суботу, 20 червня, українці розгромили господарів змагань, збірну Польщі, з рахунком 4:0.

Amp Futbol Cup
1 тур, 20 червня

Україна – Польща – 4:0

У суботу, 20 червня, в рамках турніру Amp Futbol Cup збірна України проведе ще один матч – із командою США. Початок цього поєдинку запланований на 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, в жовтні минулого року збірна України з ампфутболу підвищилася в класі у Лізі націй EAFF, перейшовши із дивізіону С в дивізіон В.

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