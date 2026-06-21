Збірна України з ампфутболу зазнала поразки від Польщі у заключному матчі на міжнародному турнірі

Збірна України з ампфутболу поступилася Польщі у заключному матчі міжнародного турніру Amp Futbol Cup, який тривав у столиці Польщі.

"Біло-червоні" відкрили рахунок вже на 7-й хвилині. Польський ампфутболіст пробив у воротарський кут нашого голкіпера, й завдяки рикошету м'яч влетів у сітку, а рахунок гри став 0:1.

А вже на 19-й хвилині 23-й номер Польщі збільшив перевагу для своєї команди, перегравши наших центральних захисників у штрафному майданчику. Попри намагання, команди не більше відзначалися забитими м'ячами, й фінальний свисток рефері оголосив про перемогу "біло-червоних" – 2:0.

Amp Futbol Cup

21 червня, Польща

Україна – Польща 0:2

Нагадаємо, що 21 червня "синьо-жовті" здобули звитягу 2:0 над США. Героєм зустрічі став Юрій Сущ, який оформив дубль.

У перший день турніру українці спершу обіграли Польщу 4:0, а потім – США з рахунком 1:0.

Додамо, що в жовтні минулого року збірна України з ампфутболу підвищилася в класі у Лізі націй EAFF, перейшовши із дивізіону С в дивізіон В.