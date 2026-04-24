Хрестоносці зазнали другої поразки у Лізі Європи з ампфутболу

Українська команда Хрестоносці поступилася французькому Олімпік Марселю в 2-му турі розіграшу Ліги Європи з ампфутболу.

Поєдинок в Анкарі завершився з рахунком 1:0 на користь представника Франції. Переможний гол на 43-й хвилині забив Ромен.

Ліга Європи EAFF-2026. Група А

2-й тур, 23 квітня

Хрестоносці (Луцьк, Україна) – Олімпік Марсель (Франція) 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 43 Ромен

Стасюк, Соколян (к), Москаль, Шемедюк, Король, Качан, Лущакевич. Олімпік Марсель: Аммар, Трістан, Біллі, Жером, Соф'ян, Ромен, Дрісс. Запасні: Алі, Саліу, Яніс.

Нагадаємо, що у першому турі дебютного розіграшу Ліги Європи з ампфутболу Хрестоносці зазнали нищівної поразки від турецького Башкента (0:11). За підсумком цих поєдинків українська команда не змогла пробитися до призового плейоф.

У суботу, 25 квітня, лучани зіграють у матчі за 5-те місце. Суперник Хрестоносців визначиться згодом. Початок зустрічі – о 10:00 за київським часом.