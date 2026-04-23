Хрестоносці стартували в Лізі Європи з ампфутболу з розгромної поразки

Українська команда Хрестоносці невдало стартувала в дебютному розіграшу Ліги Європи з ампфутболу. У першому турі групового етапу команда з Луцька зазнала розгромної поразки 0:11 від віцечемпіонів Туреччини, Башкенту з Анкари.

Ліга Європи EAFF-2026. Група А

1-й тур, 23 квітня

Хрестоносці (Луцьк, Україна) — Башкент (Анкара, Туреччина) — 0:11 (0:4)

Голи: 0:1 – 4 Омер, 0:2 – 6 Савіола, 0:3 – 7 Омер, 0:4 – 23 Савіола, 0:5 – 27 Касім, 0:6 – 32 Лукащевич (автогол), 0:7 – 41 Фатіх, 0:8 – 48 Омер, 0:9 – 42 Омер, 0:10 – 46 Омер, 0:11 – 49 Омер

Хрестоносці: Стасюк, Соколян (к), Москаль, Шемедюк, Король, Качан, Лущакевич.

Башкент: Устун, Касім, Мустафа, Егін, Кемаль, Савіола, Омер. Тренер: Рахмі Оскан.

У другому турі Хрестоносці зіграють проти французького Марселя. Це поєдинок відбудеться у Анкарі в п'ятницю, 24 квітня, початок – о 10:00 за київським часом.

Нагадаємо, про створення чемпіонату України з ампфутболу було оголошено в серпні минулого року.