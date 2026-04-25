Хрестоносці у серії пенальті перемогли Брюгге та посіли 5 місце в Лізі Європи з ампфутболу

Українська команда Хрестоносці з Луцька у матчі за 5-те місце дебютного розіграшу Ліги Європи з ампфутболу здолала бельгійський Брюгге.

Основний час поєдинку в Анкарі завершився внічию – 2:2. Переможець протистояння визначився у серії пенальті, де влучнішими були лучани.

Ліга Європи EAFF-2026.

Матч за 5-те місце, 25 квітня

Хрестоносці (Луцьк, Україна) – Брюгге (Бельгія) 2:2 (1:0) п.п. 4:3

Голи: 1:0 – 26 Соколян, 1:1 – 28 ван Дрогенбрук, 1:2 – Клінкемайле, 2:2 – 36 Москаль

Хрестоносці: Стасюк, Соколян (к), Москаль, Шемедюк, Король, Качан, Арсенюк. Запасні: Саєнко, Кушнір, Лущакевич, Остапук, Булгаков, Бурило. Тренер: Ігор Литвиненко.

Стасюк, Соколян (к), Москаль, Шемедюк, Король, Качан, Арсенюк. Запасні: Саєнко, Кушнір, Лущакевич, Остапук, Булгаков, Бурило. Тренер: Ігор Литвиненко. Брюгге: Депре, Влаємінк, Клінкемайле, Де Мутер, Вермоертеле, Велварт (к), ван Дрогенбрук. Запасні: Альмабгуг, Асфур, Пуркуа, Чавес. Тренер: Герт Депре.

Нагадаємо, що у першому турі розіграшу Ліги Європи з ампфутболу Хрестоносці зазнали нищівної поразки від турецького Башкента (0:11). У наступній грі лучани мінімально поступилися французькому Марселю (0:1).