Оформили золотий дубль: Покрова АМП стала володарем першого в історії Кубку України з ампфутболу

У неділю, 22 березня, львівська Покрова АМП стала володарем першого в історії Кубку України з ампфутболу-2026.

У вирішальному поєдинку львів'яни перемогли донецький Шахтар Сталеві з рахунком 2:0. У тріумфаторів дублем відзначився Микола Гатала.

На шляху до фіналу Покрова АМП розгромила Вінницю АМП з рахунком 8:0, а Шахтар Сталеві перемогли Бартку з Івано-Франківська.

Кубок України з ампфутболу-2026. "Фінал чотирьох"

22 березня, Фінал

Покрова АМП (Львів) – Шахтар Сталеві (Донецьк) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 40 Гатала, 2:0 – 50+2 Гатала

Ампфутбол – це вид спорту для людей з ампутаціями або вродженими вадами кінцівок. Гра проходить за такими основними правилами. На полі діють сім гравців (шість польових і воротар). Польові гравці повинні мати ампутацію або ваду нижньої кінцівки, а воротар — верхньої. Польові гравці пересуваються на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць. Гра складається з двох таймів по 25 хвилин із 10-хвилинною перервою. За розміром майданчик менший за стандартне футбольне поле (60x40 м). Використовуються адаптовані правила футболу з акцентом на безпеці гравців. Існують жіночі, чоловічі та міксовані команди.

Раніше повідомлялося, що Покрова АМП стала першим чемпіоном України з ампфутболу. Протягом всього сезону львівська команда не зазнала жодної поразки.