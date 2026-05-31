Збірна України WU-16 завершила Турнір розвитку УЄФА поразкою від Словаччини

Дівоча збірна України WU-16 зіграла третій, заключний матч на Турнірі розвитку УЄФА, у якому поступилася команді Словаччини.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

Суперниці відкрили рахунок вже на 8-й хвилині протистояння, а закріпили перевагу за 7 хвилин до фінального свистка, на що українки нічим у підсумку відповісти не змогли.

Турнір розвитку УЄФА

3 тур, 31 травня

Словаччина WU-16 – Україна WU-16 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 8 Льюбеланова, 2:0 – 83 Кушнірова

Україна: Ткаченко, Прядко, Гірун, Григор'єва (Дзісь, 60), Золотухіна (Роздоба, 78), Лях, Бойчук, Паскаренко, Непошивайленко (Применко, 70), Колодій (к), Куциба (Волощук, 60)

У підсумку "синьо-жовті" посіли друге місце в групі, набравши 6 очок. Раніше підопічні Людмили Лемешко обіграли Чорногорію, а в стартовому матчі туру по пенальті здолали Туреччину.