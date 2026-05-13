Юнацька збірна України обіграла норвежців по пенальті на турнірі розвитку УЄФА

Юнацька збірна України (U-16) зіграла третій матч на турнірі розвитку УЄФА у Польщі.

Основний час завершився з рахунком 2:2, але "синьо-жовті" перемогли в серії пенальті.

Героєм поєдинку став Олег Дзюринець, який двічі зрівнював рахунок, оформивши дубль.

Турнір розвитку УЄФА

13 травня

Норвегія – Україна 2:2 (1:0), п.п. 2:3

Голи: 1:0 – 8 Лейкангер, 1:1 – 83 Дзюринець, 2:1 – 86 Манселл, 2:2 – 87 Дзюринець

Україна: Мікула, Калараш (83 Руденко), Місюра, Кислянка, Угрік (60 Фальковський), Федушко (70 Робустелла), Островський (70 Бирладяну), Бодак (к), Рибак (83 Абрамовіч), Дзюринець, Доник (46 Абрамов).

Турнірна таблиця

Україна – 8* очок Норвегія – 7 очок Польща – 3 очок Еквадор – 0 очка

* – додаткове очко за перемогу в серії післяматчевих пенальті.

Нагадаємо, що в першому матчі юнацька збірна України обіграла еквадорців, а в другому – поляків.

