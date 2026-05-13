Юнацька збірна України обіграла норвежців по пенальті на турнірі розвитку УЄФА
Юнацька збірна України (U-16) зіграла третій матч на турнірі розвитку УЄФА у Польщі.
Основний час завершився з рахунком 2:2, але "синьо-жовті" перемогли в серії пенальті.
Героєм поєдинку став Олег Дзюринець, який двічі зрівнював рахунок, оформивши дубль.
Турнір розвитку УЄФА
13 травня
Норвегія – Україна 2:2 (1:0), п.п. 2:3
Голи: 1:0 – 8 Лейкангер, 1:1 – 83 Дзюринець, 2:1 – 86 Манселл, 2:2 – 87 Дзюринець
Україна: Мікула, Калараш (83 Руденко), Місюра, Кислянка, Угрік (60 Фальковський), Федушко (70 Робустелла), Островський (70 Бирладяну), Бодак (к), Рибак (83 Абрамовіч), Дзюринець, Доник (46 Абрамов).
Турнірна таблиця
- Україна – 8* очок
- Норвегія – 7 очок
- Польща – 3 очок
- Еквадор – 0 очка
* – додаткове очко за перемогу в серії післяматчевих пенальті.
Нагадаємо, що в першому матчі юнацька збірна України обіграла еквадорців, а в другому – поляків.
