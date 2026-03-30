Збірна України U-16 перемогла Марокко в заключному спарингу в Туреччині

Сергій Шаховець — 30 березня 2026, 13:45
У понеділок, 30 березня, збірна України U-16 провела заключний з трьох запланованих спарингів у Туреччині. "Синьо-жовті" мінімально перемогли однолітків з Марокко.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь підопічних Володимира Самборського.

Товариський матч
30 березня

Україна U-16 – Марокко U-16 1:0

Нагадаємо, що у попередніх двох поєдинках юнацька збірна України зазнала двох поразок. У першому спарингу команда Самборського поступилася Туреччині (0:2), а в другому програла одноліткам з Норвегії 3:4.

Нагадаємо, що головна збірна України втратила шанси на вихід до фінальної частини чемпіонату світу 2026. Підопічні Сергія Реброва у півфіналі раунду плейоф поступилися Швеції (1:3).

