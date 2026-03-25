Збірна України U-16 програла Туреччині в товариському матчі
Юнацька збірна України U-16 поступилася Туреччині в першому спарингу березневого навчально-тренувального збору.
"Синьо-жовті" програли з рахунком 0:2.
Підопічні Володимира Самборського пропустили два голи в кожному з таймів: на 32-й та 78-й хвилинах.
Зазначимо, що збірна України U-16 проводить збір в турецькому місті Сіде. Головний тренер "синьо-жовтих" викликав на три товариські матчі 22 гравці, в тому числі вісім легіонерів.
Склад збірної України U-16
- Воротарі: Ігор Галдін (Леванте, Іспанія), Матвій Мікула (Брага, Португалія), Давід Кравець (Реал Мадрид, Іспанія)
- Захисники: Максим Мисюра, Даніїл Лапунов (обидва – Шахтар Донецьк), Костянтин Кислянка (Рух Львів), Богдан Бегметюк (Мілан, Італія), Кирило Савченко (Гайдук Спліт, Хорватія), Дмитро Пушкалов (Металіст-1925 Харків), Тимофій Резнік (ЛНЗ Черкаси).
- Півзахисники: Ілля Бирладяну, Ростислав Кудла (обидва – Шахтар Донецьк), Ілля Островський, Денис Гордєєв (обидва – Рух Львів), Артем Ковбасюк (Кішварда, Угорщина), Данило Довгий (Динамо Київ), Артем Рибак (Барселона, Іспанія), Давід Відзівашець (Ювентус Турин, Італія).
- Нападники: Артем Федушко, Олег Дзюринець, Ілля Бодак (усі – Рух Львів), Артур Мартинюк (Динамо Київ).
Наступні поєдинки українська команда зіграє 28 березня проти однолітків з Норвегії (початок о 14:00) та 30 березня проти Марокко U-16 (початок об 11:00).
Раніше повідомлялося, що юнацька збірна України U-19 виграла перший матч елітраунду відбору на Євро-2026 проти Північної Ірландії (1:0).