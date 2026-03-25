Збірна України U-16 програла Туреччині в товариському матчі

Юнацька збірна України U-16 поступилася Туреччині в першому спарингу березневого навчально-тренувального збору.

"Синьо-жовті" програли з рахунком 0:2.

Підопічні Володимира Самборського пропустили два голи в кожному з таймів: на 32-й та 78-й хвилинах.

Зазначимо, що збірна України U-16 проводить збір в турецькому місті Сіде. Головний тренер "синьо-жовтих" викликав на три товариські матчі 22 гравці, в тому числі вісім легіонерів.

Склад збірної України U-16

Воротарі: Ігор Галдін (Леванте, Іспанія), Матвій Мікула (Брага, Португалія), Давід Кравець (Реал Мадрид, Іспанія)

Півзахисники: Ілля Бирладяну, Ростислав Кудла (обидва – Шахтар Донецьк), Ілля Островський, Денис Гордєєв (обидва – Рух Львів), Артем Ковбасюк (Кішварда, Угорщина), Данило Довгий (Динамо Київ), Артем Рибак (Барселона, Іспанія), Давід Відзівашець (Ювентус Турин, Італія).

Нападники: Артем Федушко, Олег Дзюринець, Ілля Бодак (усі – Рух Львів), Артур Мартинюк (Динамо Київ).

Наступні поєдинки українська команда зіграє 28 березня проти однолітків з Норвегії (початок о 14:00) та 30 березня проти Марокко U-16 (початок об 11:00).

Раніше повідомлялося, що юнацька збірна України U-19 виграла перший матч елітраунду відбору на Євро-2026 проти Північної Ірландії (1:0).