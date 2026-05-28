Збірна України WU-16 здобула другу поспіль перемогу на Турнірі розвитку УЄФА

Олександр Булава — 28 травня 2026, 21:45
УАФ

Дівоча збірна України WU-16 зіграла другий матч на Турнірі розвитку УЄФА, у якому здобула перемогу над господаркою змагань – Чорногорією.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

Турнір розвитку УЄФА

2 тур, 28 травня

Чорногорія WU-16 – Україна WU-16 1:2

Голи: 0:1 – 28 Волощук, 1:1 – 53 Йовович, 1:2 – 72 Паскаренко

Україна: Ткаченко, Прядко, Курінна, Мікрут (Григор’єва, 70), Куцевол, Дзісь, Бойчук (к), Паскаренко, Непошивайленко (Юрченко, 46, Роздоба, 56), Волощук (Колодій, 81), Применко (Куциба, 70). Запасні: Лізенкова, Гірун, Золотухіна, Лях, Роздоба. Тренер: Людмила Лемешко. РФ.

Зазначимо, що Турнір розвитку УЄФА проходить у Чорногорії. У першому турі українки у серії пенальті переграли Туреччину. У наступному матчі Україна зіграє проти Словаччини (31 травня, початок об 11:00).

Нагадаємо, що торік на Турнірі розвитку УЄФА, що проходив у Хорватії, збірна України посіла третє місце.

жіночий футбол

