Молодіжна збірна України U-21 у контрольному матчі програла одноліткам з Албанії

Олексій Мурзак — 17 листопада 2025, 20:57
УАФ

У понеділок, 17 листопада, молодіжна збірна України U-21 провела товариський матч проти однолітків з Албанії.

Зустріч завершилася поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:2.

Так, 39-й хвилині рахунок відкрив Рашиця. Українці намагалися відігратися, однак вже у доданий до другого тайму арбітром час пропустили вдруге.

Товариський матч

Албанія U-21 – Україна U-21 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Рашиця, 2:0 – 90+5

Нагадаємо, напередодні молодіжна збірна України U-21 зазнала другої поразки у кваліфікації на Євро-2027. "Синьо-жовті" на виїзді мінімально поступились Туреччині та наразі посідають третє місце у своїй групі.

На європейську першість вийдуть ті збірні, що посядуть перші місця у своїх групах, а також найкращі команди з других місць.

