Став відомий стартовий склад молодіжної збірної України на матч з Албанією

Олександр Булава — 17 листопада 2025, 18:08
Тренерський штаб молодіжної збірної України оголосив стартовий склад на товариський матч з Албанією.

Збірна України U-21: Долгий, Огарков, Холод, Мельниченко, Гусєв, Пастух, Ващенко, Царенко, Гусол, Пищур, Слесар

Зустріч відбудеться в місті Ельбасан і розпочнеться о 19:00 за київським часом. Трансляція доступна на YouTube-каналі УАФ.

Нагадаємо, напередодні молодіжна збірна України U-21 зазнала другої поразки у кваліфікації на Євро-2027. "Синьо-жовті" на виїзді мінімально поступились Туреччині та наразі посідає третє місце у своїй групі.

На європейську першість вийдуть ті збірні, що посядуть перші місця у своїх групах, а також найкращі команди з других місць.

