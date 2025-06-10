Збірна України U-20 зіграла внічию із США в товариському матчі

Збірна України U-20 зіграла внічию 1:1 зі збірною США U-19 в товариському матчі, який команда Дмитра Михайленка проводила в рамках тренувального збору в Іспанії.

Українці вийшли вперед під кінець першого тайму завдяки голу Раміка Гаджиєва, проте не зуміли втримати перевагу в другій половині матчу.

Товариський матч

10 червня

США U-19 – Україна U-20 – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Гаджиєв, 1:1 – 69 Васкес

Це був другий і заключний матч збірної України U-20 в рамках збору в Іспанії. 6 червня підопічні Михайленка обіграли 2:0 команду Мурсії U-21.

Наразі українці готуються до чемпіонату світу U-20, який пройде з 27 вересня до 19 жовтня поточного року в Чилі. На груповому етапі суперниками команди будуть Південна Корея, Панама та Парагвай.