Збірна України U-20 у товариському матчі переграла Мурсію

Збірна України U-20 у товариському матчі переграла молодіжну команду Мурсії.

Матч проходив за закритими дверима та завершився з рахунком 2:0.

Голами у складі команди Михайленка відзначились Гаджиєв та Караман, який реалізував пенальті.

Товариський матч

6 червня

Збірна України U-20 – Мурсія U-21 2:0

Голи: Гаджиєв, Караман (пен.)

Нагадаємо, у межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025 збірна України U-20 в Іспанії проведе ще один товариський поєдинок. Команда Дмитра Михайленка 10 червня зустрінеться зі збірною США U-19.

Раніше наставник українців оцінив рівень суперників команди на юнацькому "мундіалі".