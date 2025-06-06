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Збірна України U-20 у товариському матчі переграла Мурсію

Володимир Максименко — 6 червня 2025, 15:21
Збірна України U-20 у товариському матчі переграла Мурсію
Збірна України U-20
УАФ

Збірна України U-20 у товариському матчі переграла молодіжну команду Мурсії.

Матч проходив за закритими дверима та завершився з рахунком 2:0.

Голами у складі команди Михайленка відзначились Гаджиєв та Караман, який реалізував пенальті.

Товариський матч
6 червня

Збірна України U-20 – Мурсія U-21 2:0

Голи: Гаджиєв, Караман (пен.)

Нагадаємо, у межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025 збірна України U-20 в Іспанії проведе ще один товариський поєдинок. Команда Дмитра Михайленка 10 червня зустрінеться зі збірною США U-19.

Раніше наставник українців оцінив рівень суперників команди на юнацькому "мундіалі".

Збірна України U-20 Мурсія Українська асоціація футболу (УАФ)

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