Збірна України U-20 у товариському матчі переграла Мурсію
Збірна України U-20
УАФ
Збірна України U-20 у товариському матчі переграла молодіжну команду Мурсії.
Матч проходив за закритими дверима та завершився з рахунком 2:0.
Голами у складі команди Михайленка відзначились Гаджиєв та Караман, який реалізував пенальті.
Товариський матч
6 червня
Збірна України U-20 – Мурсія U-21 2:0
Голи: Гаджиєв, Караман (пен.)
Нагадаємо, у межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025 збірна України U-20 в Іспанії проведе ще один товариський поєдинок. Команда Дмитра Михайленка 10 червня зустрінеться зі збірною США U-19.
Раніше наставник українців оцінив рівень суперників команди на юнацькому "мундіалі".