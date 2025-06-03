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Михайленко оцінив суперників збірної U-20 на чемпіонаті світу

Андрій Мошкун — 3 червня 2025, 13:54
Михайленко оцінив суперників збірної U-20 на чемпіонаті світу
Дмитро Михайленко
УАФ

Головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко поділився враженнями від результатів жеребкування ЧС-2025.

Інтерв’ю з наставником публікує УАФ.

Українці почнуть свій турнірний шлях з групи В. Суперниками наших юнаків стануть збірні Кореї, Парагваю та Панами.

"На папері фаворитом виглядає збірна Кореї, гравці цієї країни стабільно демонструють якісний рівень. Я стежив за Кубком Південної Америки, бачив одну гру Парагваю й хайлайти з інших матчів. Про збірну Панами на жеребкуванні я встиг поспілкуватися з колегами зі США. Попри це, треба вже зараз починати вивчати кожного противника, готуватися, бо всі наші опоненти є доволі небезпечними ",– заявив Михайленко.

ЧС-2025 (U-20) проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Участь у форумі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій.

Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу.

Раніше повідомлялося, що УАФ оголосила список викликаних гравців до юнацької збірної України на спаринги перед ЧС-2025.

Збірна України U-20 Дмитро Михайленко Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат світу з футболу

Дмитро Михайленко

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