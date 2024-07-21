Україна зіграє вирішальний матч з Італією на юнацькому Євро-2024

Збірна України U-19 зіграє матч третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу проти команди Італії.

Поєдинок відбудеться у місті Ларн (Північна Ірландія) на стадіоні Inver Park. Початок — о 21:00 за київським часом. Трансляція доступна на регіональних каналах Суспільне.

Команда Дмитра Михайленка підходить до зустрічі з двома нічиями в активі. У стартовому турі турніру українці розділили очки з Північною Ірландією (0:0), а у другому розписали мирову з Норвегією (0:0).

Італійці вже достроково вийшли у плейоф обігравши Норвегію (2:1) та Північну Ірландію (3:0).

Додамо, що команди, які посядуть перше та друге місця в групі, вийдуть у півфінал чемпіонату Європи. Третє місце припинить боротьбу на турнірі, але, на відміну від четвертого, зможе поборотися за путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році.

Для виходу у наступний раунд "синьо-жовтих" може влаштувати нічия, якщо матч між Норвегією та Північною Ірландією також завершиться миром.