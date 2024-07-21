Збірна України U-19 — збірна Італії U-19: анонс матчу Євро-2024

У неділю, 21 липня, відбудеться поєдинок третього туру групового раунду Євро-2024 (U-19), у якому збірна України протистоятиме команді Італії. Зустріч відбудеться на стадіоні "Інвер Парк" у місті Ларн (Північна Ірландія) та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Україна U-19

У двох перших матчах турніру команда Дмитра Михайленка зіграла внічию. Спочатку 0:0 із господарем змагань, Північною Ірландією, а згодом із таким же рахунком завершився поєдинок проти Норвегії.

Після двох турів "синьо-жовті", маючи в активі два залікові пункти, посідають одноосібне друге місце. Проте ризикують не вийти в плейоф, якщо не зможуть перемогти Італію.

Італія U-19

Юнацька збірна Італії двічі перемогла своїх опонентів. Спочатку італійці здолали норвежців із рахунком 2:1, а потім розгромила Північну Ірландію (3:0).

Таким чином Італія достроково гарантувала собі перше місце в групі й участь у півфіналі, тож гратиме проти українців, не маючи жодної турнірної мотивації.

Перспективи України

"Синьо-жовтим" другу позицію, яка виведе до півфіналу Євро та забезпечить путівку на чемпіонат світу, забезпечить лише перемога в третьому турі. В іншому разі наша доля залежатиме від підсумку зустрічі конкурентів, в якій нам на руку буде лише нічия.

Історія зустрічей

Збірні України U-19 та Італії U-19 провели між собою 4 очних поєдинки, останній з яких датований березнем 2019 року. Тобто, він відбувся понад п'ять років тому, коли нинішньому поколінню футболістів команд було приблизно по 14 років.

Усі зустрічі між собою суперники провели або в межах другого етапу кваліфікації чемпіонату Європи, або ж в еліт-раунді відбору на Євро. Тепер вони зустрінуться вперше у фінальній стадії континентальної першості.

Орієнтовні склади

Україна U-19: Крапивцов — Огарков, Михавко, Гусєв, Мельниченко, Ващенко, Кревсун, Гаджиєв, Тутєров, Маткевич, Пономаренко

Італія U-19: Марін — Манніні, Мане, К'яродія, Бартезагі, Чаммальїкелла, Ліпані, Ді Маджо, Дзеролі, Сіа, Ебоне

Де дивитися

Пряму трансляцію заплановано на каналі "Суспільне Спорт". У паралельному поєдинку нашої групи у цей же час зіграють Норвегія та Північна Ірландія.

Коефіцієнти від Фавбет

Перемога України U-19 — 4,30;

Нічия — 4,05;

Перемога Італії U-19 — 1,76.

Прогноз Чемпіона

Нічия — 1:1.