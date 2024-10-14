Збірна України U-19 програла Англії U-18 на турнірі в Іспанії

Збірна України U-19 зазнала другої поспіль поразки на товариському турнірі в іспанській Марбельї. У матчі за третє місце підопічні Дмитра Михайленка поступилися команді Англії U-18 з рахунком 1:3. Таким чином, українці завершили турнір на останньому, четвертому місці.

Товариський турнір в Іспанії

Матч за третє місце, 14 жовтня

Англія U-18 – Україна U-19 – 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 7 Олусесі, 2:0 – 31 Олусесі, 2:1 – 36 Синчук, 3:1 – 87 Голамбекіс

Україна U-19: Макаренко, Дикий, Захарченко, Шершень, Коробов, Іщенко, Гусол, Цуканов, Караман, Синчук, Пономаренко

11 жовтня українці у півфіналі програли 0:1 команді Нідерландів U-18, яка у фіналі заграє зі Швецією. Скандинави в півфіналі виявилися сильнішими за англійців з рахунком 2:0.

Нагадаємо, юнацька збірна України U-19 із 13-го до 19 листопада в Нідерландах братиме участь у кваліфікаційному раунді Євро-2025. Окрім господарів, "синьо-жовтим" протистоятимуть збірні Казахстану та Словенії.