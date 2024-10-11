Збірна України U-19 програла Нідерландам U-18 на товариському турнірі в Іспанії
УАФ
Сьогодні, 11 жовтня, збірна України U-19 зазнала поразки від збірної Нідерландів U-18 у межах півфіналу товариського турніру в іспанській Марбельї.
Матч завершився з рахунком 1:0, Єдиний гол за 12 хвилин до завершення основного часу забив ван ден Берг.
Товариський турнір в Іспанії
Півфінал, 11 жовтня
Нідерланди U-18 — Україна U-19 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 78 ван ден Берг
Україна: Суркіс, Дикий ( 73 – Копил), Гавриленко (46 – Шершень), Захарченко, Коробов (73 – Калінець), Іщенко (63 – Будко), Гусол, Цуканов (81 – Синчук), Осипенко (46 – Лень), Шевченко (46 – Караман), Пономаренко (46 – Ломага)
У матчі за третє місце підопічні Дмитра Михайленка зустрінуться зі збірною Англії U-18 (14 жовтня, 14:30), яка раніше поступилася шведським одноліткам із рахунком 2:0.