Збірна України U-19 програла Нідерландам U-18 на товариському турнірі в Іспанії

Сьогодні, 11 жовтня, збірна України U-19 зазнала поразки від збірної Нідерландів U-18 у межах півфіналу товариського турніру в іспанській Марбельї.

Матч завершився з рахунком 1:0, Єдиний гол за 12 хвилин до завершення основного часу забив ван ден Берг.

Товариський турнір в Іспанії

Півфінал, 11 жовтня

Нідерланди U-18 — Україна U-19 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 78 ван ден Берг

Україна: Суркіс, Дикий ( 73 – Копил), Гавриленко (46 – Шершень), Захарченко, Коробов (73 – Калінець), Іщенко (63 – Будко), Гусол, Цуканов (81 – Синчук), Осипенко (46 – Лень), Шевченко (46 – Караман), Пономаренко (46 – Ломага)

У матчі за третє місце підопічні Дмитра Михайленка зустрінуться зі збірною Англії U-18 (14 жовтня, 14:30), яка раніше поступилася шведським одноліткам із рахунком 2:0.