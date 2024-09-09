Збірна України U-19 оголосила склад на спаринг проти Швейцарії
УАФ
Збірна України U-19 з футболу оголосила стартовий склад на другий товариський матч проти команди Швейцарії.
Про це повідомляє УАФ.
Поєдинок відбудеться у Швейцарії. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.
Напередодні між цими командами відбувся перший контрольний поєдинок у межах навчально-тренувального збору. У ньому була зафіксована нічия.
Нагадаємо, нещодавно збірна України U-19 дійшла до півфіналу Євро-2024, де програла одноліткам із Франції.