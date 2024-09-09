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Збірна України U-19 оголосила склад на спаринг проти Швейцарії

Микола Дендак — 9 вересня, 14:26
Збірна України U-19 оголосила склад на спаринг проти Швейцарії
УАФ

Збірна України U-19 з футболу оголосила стартовий склад на другий товариський матч проти команди Швейцарії.

Про це повідомляє УАФ.

Поєдинок відбудеться у Швейцарії. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Напередодні між цими командами відбувся перший контрольний поєдинок у межах навчально-тренувального збору. У ньому була зафіксована нічия.

Нагадаємо, нещодавно збірна України U-19 дійшла до півфіналу Євро-2024, де програла одноліткам із Франції.

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