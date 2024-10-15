Збірна України U-17 програла Бельгії у відборі на Євро-2025, але вийшла далі

Збірна України U-17 сьогодні, 15 жовтня, у третьому турі кваліфікації на Євро-2025 програла збірній Бельгії з рахунком 1:2.

Бельгійці зуміли відкрити рахунок у матчі вже на 9-хвилині, підопічні Юрія Мороза відігралися уже в другому таймі зусиллями Дмитра Зудіна. Переможний гол було забито на 90-й хвилині.

Відбір на Євро-2025

3 тур, 15 жовтня

Україна U-17 – Бельгія U-17 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Мутеба, 1:1 – 59 Зудін, 1:2 – 90 Сілва

Україна U-17: Крапівін, Соломон, Ткаченко, Оніщук, Калюжний (Заліпка, 84), Кутя (Джурабаєв, 46), Люсин (Петровський, 46), Слива (Меньшиков, 74), Шишкевич (Андрійко, 80), Зубрій, Зудін

Незважаючи на цю поразку, збірна України вийшла до наступного раунду відбору, який відбудеться навесні 2025 року. Прохід далі підопічні Мороза забезпечили собі ще після перемоги 3:0 над Казахстаном у другому турі 12 жовтня.

У першому турі Україна здобула вольову перемогу 4:2 над Косово. З 6 очками в активі українські футболісти посіли друге місце в групі. Бельгія стала найкращою в квартеті з 9 балами.