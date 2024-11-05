Юнацька збірна України U-17 зіграє два товариські матчі з Хорватією.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Команда Юрія Мороза збереться 9 листопада, а за кілька днів зіграє спаринги проти хорватів, які заплановані на 12 та 14 листопада. Зустрічі пройдуть у Рієці (початок – о 14:30 та 11:00 відповідно).

Нагадаємо, збірна України U-17 подолала перший етап кваліфікації на Євро-2025. Матчі проти Хорватії стануть підготовкою до наступного раунду, який відбудеться навесні 2025 року.