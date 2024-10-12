Україна U-17 за 4 хвилини розгромила Казахстан і здобула путівку в наступний раунд відбору на Євро-2025

Збірна України U-17 здобула переконливу перемогу над однолітками з Казахстану у 2 турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2025.

Матч завершився з рахунком 3:0. Усі три голи були забиті з 69-ї по 73-тю хвилину.

Кваліфікація Євро-2025



2 тур, 12 жовтня

Україна U-17 – Казахстан U-17 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Андрейко 69, 2:0 – Залипка 72, 3:0 – Джурбаєв 73

Україна U-17: Хадасевич, Залипка, Оніщук, Милокост, Мельник, Кутія, Петровський, Люсін, Зубрій, Андрейко, Зудін.

Казахстан U-17: Алдашев, Нурболат, Калієв, Кенесбеков, Жехенбек, Калюков, Нургали, Сатпаєв, Петрік, Бекболат, Трубін.

Цей результат гарантував команді Юрія Мороза як мінімум друге місце у групі 4 та путівку в наступний раунд відбору, який пройде навесні 2025 року. Доля першої сходинки вирішиться е третьому турі, де українські юнаки зіграють із господарями кваліфікаційного мінітурніру – Бельгією.

Нагадаємо, в 1 турі "жовто-сині" змогли відігратися з 0:2 у матчі проти Косово.