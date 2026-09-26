Україна U-17 розгромила Південну Корею на старті турніру в Хорватії
Юнацька збірна України з футболу розпочала товариський турнір Istria Youth Cup із перемоги над Південною Кореєю.
Зустріч завершилася з рахунком 5:0.
Команда Володимира Самборського забила три м'ячі ще до перерви. Гетманов відзначився двічі – на 13-й та 33-й хвилинах, а невдовзі перевагу збільшив Рибак.
У другому таймі ще по голу забили Бодак і Робустелла, довівши справу до розгромної перемоги.
Наступний матч Україна проведе 29 вересня проти Туреччини. Початок — о 13:30 за київським часом. Також у групі українці зіграють з Італією.
Istria Youth Cup
Група А, 26 вересня
Південна Корея U-17 – Україна U-17 0:5 (0:3)
Голи: 0:1 – 13 Гетманов; 0:2 – 33 Гетманов; 0:3 – 37 Рибак; 0:4 – 55 Бодак; 0:5 – 73 Робустелла
Напередодні молодіжна збірна України зіграла внічию з Туреччиною та втратила шанси пробитися на ЧЄ-2027.