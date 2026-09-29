Україна U-17 поступилася Туреччині U-17 на товариському турнірі у Хорватії

Юнацька збірна України U-17 з футболу 29 вересня "всуху" програла однолітками із Туреччини.

Поєдинок закінчився з рахунком 2:0 на користь турецької команди. Обидва голи у ворота "синьо-жовтих" були забиті у першому таймі. Дубль у володіння Діденка оформив Есад Мухаммед Деніз.

Міжнародний товариський турнір U-17 Istria Youth Cup

Група А, 29 вересня

Україна U-17 – Туреччина U-17 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 17 Деніз, 0:2 – 24 Деніз (п)

Україна: Діденко, Мисюра, Богатир, Гетманов (Лапунов, 82), Бирладяну (Гребельник, 82), Федушко (Постоленко, 71), Рибак (Рудін, 71), Бодак (к), Рибальченко (Доник, 57), Савченко (Угрік, 71), Відзівашець (Каппеллато, 57).

Це дебютна поразка українців у межах цього турніру. 26 вересня підопічні Володимира Самборського розгромно переграли Південну Корею (5:0).

Після двох турів Україна з 3 очками посідає друге місце у турнірній таблиці, поступаючись Туреччині, у якої в активі 4 пункти. Також один бал набрала Італія, яка йде третьою. Останню позицію займає Південна Корея (0 очок).

Додамо, що 2 жовтня українська команда зустрінеться з Італією. Початок – о 13:30 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України U-21 зіграла внічию з Туреччиною (2:2) та втратила шанси пробитися на ЧЄ-2027.