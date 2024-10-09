Збірна України U-17 здобула вольову перемогу над Косово в першому раунді відбору на Євро-2025

Сьогодні, 9 жовтня, в бельгійському Генку збірна України U-17 зіграла у першому раунді відбору на чемпіонат Європи 2025 проти однолітків із Косова.

Матч завершився з рахунком 2:4 на користь "синьо-жовтих".

Першими у протистоянні несподівано вийшли гравці Косово, на 4 хвилині Рін Ахметі вразив ворота українців (1:0). Через 8 хвилин косовари подвоюють свою перевагу. Забитий м'яч на рахунку Лірйона Абдуллаху (2:0).

Втім, вже за 4 хвилини українці відіграють один м'яч, Дмитро Зудін після передачі від Ярослава Милокоста скорочує розрив у рахунку (2:1). Пізніше Зудін відзначається асистом на Павла Люсіна, який зрівнює рахунок зустрічі (2:2).

Українці встигають вибороти першість до завершення першого тайму, Зудін оформлює дубль, та виводить Україну вперед (2:3).

У другому таймі дубль оформив і Павло Люсін, вразивши на 62-й хвилині ворота національної збірної Косово (2:4).

Чемпіонат Європи 2025 – кваліфікація

1 тур, 9 жовтня

Косово U-17 – Україна U-17 2:4 (2:3)

Голи: 1:0 – 4 Ахметі, 2:0 – 12 Абуллаху, 2:1 – 16 Зудін, 2:2 – 24 Люсін, 2:3 – 25 Зудін, 2:4 – 62 Люсін.

Попередження: 33 Онищук, 39 Петровський, 58 Залипка, 82 Ахметі.

Косово U-17: Кела, Терлабукі (Хоті, 71), Лугаксія (Вокрі, 72), Байрамі, Рашица, Шаля (Тахірі, 85), Краснічі (Граїшта, 63), Мустафа, Ахметі, Ука (Буньяку, 63), Абдуллаху.

Україна U-17: Крапівін, Залипка (Калюжний, 83), Онищук, Милокост, Мельник, Джурабаєв, Петровський (Ткаченко, 72), Люсін (Слива, 72), Зубрій, Зудін, Андрейко (Шишкевич, 83).

Наступним суперником національної команди стане Казахстан. Матч відбудеться 12 жовтня, початок – о 15:00 за київським часом.

До другого раунду відбору вийдуть по дві найкращі команди кожної групи. Після цього 28 учасників навесні 2025 року в семи групах Ліги А будуть змагатися за сім путівок до фінального турніру, який пройде в Албанії.

Євро-2025 (U-17) стане для представників УЄФА відбором на чемпіонат світу 2025 року, який пройде в Катарі.