Збірна України U-17 на останніх хвилинах вирвала перемогу над Норвегією на товариському турнірі у Хорватії

Юнацька збірна України U-17 завдяки голу на останніх хвилинах здобула перемогу над однолітками з Норвегії у матчі товариського турніру U-17 Istria Youth Cup.

Зустріч завершилася із рахунком 1:0.

Команди не могли розпечатати ворота одна одній протягом 90 хвилин основного часу. Долю поєдинку вирішив "привоз" від "вікінгів" у компенсований арбітром час.

Після неточного навісу від українського гравця м'яч опинився у ногах одного із норвезьких захисників. Він вирішив віддати передачу головою на свого голкіпера. Водночас норвезький воротар висунувся вперед, аби прийняти ближню передачу.

У підсумку м'яч опинився у вільній зоні перед воротами суперника, й цією ситуацією зумів скористатися український півзахисник Артем Рибак та забити гол. Зауважимо, що у червні цього року 16-річний футболіст підписав новий контракт із каталонською Барселоною.

Міжнародний товариський турнір

U-17 Istria Youth Cup

Матч за 5-те місце

Україна – Норвегія – 1:0 (0:0)

Гол: Рибак (90+1).

Україна: Мікула, Кислянка, Гребельник (Бодак, 46), Абрамовіч (к), Рибальченко, Лапунов, Робустелла (Бирладяну 59), Рудін (Рибак, 46), Відзівашець, Доник, Постоленко (Федушко, 59).

Таким чином, підопічні Володимира Самборського посіли п'яте місце на Istria Youth Cup. Нагадаємо, що у попередніх матчах цього турніру команда Володимира Самборського поступилася Італії (2:3), зазнала поразки від Туреччини (0:2) та розгромно переграла Південну Корею (5:0).