Збірна України U-17 зазнала поразки від Італії на товариському турнірі у Хорватії

У п'ятницю, 2 жовтня, збірна України U-17 поступилася одноліткам з Італії у матчі товариського турніру U-17 Istria Youth Cup.

Зустріч завершилася із рахунком 2:3.

Першим голом відзначився капітан української команди Ілля Бодак. Він успішно реалізував пенальті у ворота "Скуадра Адзури" на 21-й хвилині.

А вже на 40-й хвилині "синьо-жовті" подвоїли рахунок, зловивши своїх суперників на контратаці. Нікола Капеллато розібрався із центральними захисниками та влучно відправив м'яч у правий нижній кут воріт.

Утім, друга половина зустрічі пройшла для підопічних Володимира Самборського не так позитивно. На 47-й хвилині внаслідок помилки оборони "синьо-жовтих" італійці відіграли один м'яч.

А вже на 55-й хвилині паритет був відновлений. Під час розіграшу кутового українці зіграли рукою у своєму карному майданчику, й тому арбітр призначив пенальті у ворота нашої команди.

"Скуадра Адзура" успішно скористалася своїм шансом, а на 89-й хвилині гравці італійської команди ще й вирвали перемогу, розкривши фланг нашої оборони.

Міжнародний товариський турнір U-17

Istria Youth Cup

Група А, 2 жовтня

Україна U-17 – Італія U-17 – 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 – 21 Бодак (пен.), 2:0 – 40 Капеллато, 2:1 – 47, 2:2 – 55 (пен.), 2:3 – 89

Нагадаємо, що у попередніх матчах цього турніру команда Володимира Самборського розгромно переграла Південну Корею (5:0), а потім зазнала поразки від Туреччини (0:2).