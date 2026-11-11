Збірна України U-17 з дублем Дзюринця здобула вольову перемогу у матчі з Польщею на старті відбору Євро-2027

Збірна України U-17 здобула вольову перемогу над однолітками з Польщі у стартовому матчі відбору на юнацький чемпіонат Європи 2027 року.

Зустріч завершилася із рахунком 3:2.

Відкрив лік забитим м'ячам Олег Дзюринець на 38-й хвилині. "Синьо-жовті" скористалися помилками поляків у карному майданчику та розібрали оборону "червоно-білих". Зрештою футболісту Руха вдалося завдати результативного удару крізь голкіпера суперників.

Перший тайм завершився за мінімальної переваги команди Володимира Самборського. Утім, початок другої половини зустрічі пройшов для нашої команди не так вдало. Ще до 59-ї хвилини у ворота Мікули залетіло два м'ячі від поляків.

Але українці не опустили руки та здійснили камбек. Дзюринець після передачі Рибака вийшов віч-на-віч з голкіпером та оформив дубль, відновивши паритет. Згодом і сам Артем Рибак відзначився з гри. Гравець вдало обійшов фінтом польського оборонця та влучно пробив з лінії штрафного майданчика.

Євро-2027 (U-17). Кваліфікація – перший етап

11 листопада

Україна (U-17) – Польща (U-17) – 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Дзюринець, 1:1 – 51 Лесьняк, 1:2 – 59 Бахно, 2:2 – 71 Дзюринець, 3:2 – 76 Рибак

Зауважимо, що наступний поєдинок команда Володимира Самборського проведе 14 листопада проти Чорногорії. Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше збірна України U-17 на останніх хвилинах вирвала перемогу над Норвегією на товариському турнірі у Хорватії