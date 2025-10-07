Україна U-17 програла Італії та завершила боротьбу за вихід на Євро-2026

Юнацька збірна України U-17 не зуміла вийти на чемпіонат Європи 2026 року. У вівторок, 7 жовтня, команда Олександра Ситника у третьому турі кваліфікації в групі 1 в Естонії грала проти збірної Італії.

Для того, щоби продовжити боротьбу за вихід на Євро-2026, Україні потрібно було не програти італійцям. Проте виконати це завдання не вдалося: на 85-й хвилині українці не втримали нічийний рахунок – поразка 1:2.

Чемпіонат Європи-2026 U-17 – кваліфікація, перший етап

Група 1, 3 тур, 7 жовтня

Україна – Італія – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Джанматтеї, 1:1 – 55 Квіквінія, 1:2 – 85 Перілло

Таким чином, Україна завершила боротьбу в Групі 1 на 3 місці з 4 очками в активі. У першому турі підопічні Ситника зіграли внічию з Чорногорією, в другому – обіграли Естонію.