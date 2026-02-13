Українська правда
Юнацька збірна України розгромно програла Ізраїлю на турнірі в Хорватії

Сергій Шаховець — 13 лютого 2026, 18:20
Збірна України U-17 поступилася з розгромним рахунком Ізраїлю в межах міжнародного турніру в хорватському Поречі.

Про це повідомляє УАФ.

У дебюті поєдинку підопічні Олександра Ситника пропустили гол після стандарту. На 23-й хвилині суперник подвоїв перевагу, вигравши боротьбу на другому поверсі. Під завісу першого тайму ізраїльтяни довели рахунок до розгромного, реалізувавши пенальті.

Після перерви Станіслав Шукалович (Шахтар) та Максим Угрік (Рух) мали нагоди скоротити відставання, але надійно зіграв голкіпер збірної Ізраїлю. Натомість суперник використав свої моменти, довівши перевагу до 5:0.

Товариський матч
13 лютого

Ізраїль (U-17) – Україна (U-17) 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 7 Абіхазіра, 2:0 – 23 Абіхазіра, 3:0 – 44 Дадія (з пенальті), 4:0 – 61 №21, 5:0 – 84 №10

Нагадаємо, що у першому матчі на турнірі в Хорватії Україна впевнено перемогла Грецію з рахунком 3:1.

Наступний поєдинок підопічні Олександра Ситника проведуть 16 лютого проти Хорватії. Гра розпочнеться об 11:30 за київським часом.

