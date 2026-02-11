Юнацька збірна України впевнено перемогла команду Греції на міжнародному турнірі в Хорватії

У четвер, 11 лютого, юнацька збірна України U-17 провела перший матч на міжнародному товариському турнірі в Хорватії, в якому впевнено перемогла однолітків з Греції.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок за 5 хвилин до перерви, коли Гурам замкнув подачу з кутового від Волошка. На старті другого тайму черговий успіх нашій команді знову приніс стандарт з кута поля, але цього разу м'яч у сітку воріт зрізав захисник суперників.

Третій гол також не змусив себе довго чекати – потужним ударом з дальньої відстані голкіпера прошив Шукалович. На 79-й хвилині греки заробили та реалізували 11-метровий, скоротивши відставання. Втім, на більше їх не вистачило.

Наступний поєдинок підопічні Олександра Ситника зіграють 13 лютого проти Ізраїлю. Початок о 16:00 за київським часом.

Міжнародний турнір в Хорватії

Україна U-17 – Греція U-17 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Гурам, 2:0 – 51 Тіозос (аг), 3:0 – 54 Шукалович, 3:1 – 79 Сіозос (пен)

Нагадаємо, юнацька збірна України U-17 у другому раунді відбору на Євро-2026 виступатиме у групі 6 Ліги В, де її суперниками будуть команди Латвії й Албанії. Турнір у нашій групі з 3-го до 9 червня прийматиме Албанія.