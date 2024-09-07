Збірна України програла Чехії в матчі за 3 місце чемпіонату Європи U-20

Збірна України з волейболу поступилася Чехії у матчі за 3 місце на чемпіонаті Європи U-20 та посіла 4 сходинку.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 (25:27, 25:23, 25:15, 25:22). Попри виграний перший сет, надалі українці не змогли перемогти у сеті бодай ще раз. Кожного разу Чехія починала із серії виграних подач і забезпечувала себе комфортною перевагою.

Чемпіонат Європи з волейболу. U-20.

Врнячка Баня, Сербія

Матч за 3 місце, 7 вересня

Чехія — Україна 3:1 (25:27, 25:23, 25:15, 25:22)

Нагадаємо, у півфіналі українські волейболісти зазнали "сухої" поразки від Болгарії. У кожному сеті була рівна боротьба, але, на жаль, опонент краще проводив заключні розіграші.

Чехія також не взяла жодного сету в іншому матчі 1/2 фіналу, у якому їхнім суперником була Франція.

Склад збірної України U-20

Зв’язуючі: Денис Дегтяр, Денис Самсонов;

Догравальники: Ярослав Горобець, Максим Свиридов, Едуард Штерик, Євген Бойко, Микита Шаповалов;

Центральні блокуючі: Андрій Челеняк, Руслан Черватюк, Артем Рязанов, Іван Челеняк;

Діагональні: Максим Тонконог, Олександр Бойко;

Ліберо: Микола Джуль, Віталій Кравченко.