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Збірна України U-21 опинилася на останньому місці в групі після першого туру Євро-2025

Станіслав Лисак — 13 червня 2025, 00:16
Збірна України U-21 опинилася на останньому місці в групі після першого туру Євро-2025
УАФ

Молодіжна збірна України U-21 знаходиться на останньому місці в групі D за підсумками першого туру чемпіонату Європи-2025 серед гравців до 21 року.

У дебютній грі розіграшу підопічні Унаї Мельгоси зазнали прикрої поразки від однолітків із Данії з рахунком 3:2.

У паралельній грі Фінляндія вела в рахунку 2:0 проти Нідерландів, однак пропустила двічі та зуміла заробити лише одне очко.

Наступний матч молодіжна збірна України проведе вже в неділю, 15 червня, проти Фінляндії. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

"Синьо-жовті" закриватимуть груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня. Перші дві команди у квартеті кваліфікуються до чвертьфіналу турніру.

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Раніше повідомлялося, що гравці молодіжної збірної України Владислав Ванат та Арсеній Батагов потрапили на радар низки англійських клубів, скаути яких спостерігатимуть за виступами гравців під час Євро-2025.

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