Збірна України U-21 опинилася на останньому місці в групі після першого туру Євро-2025

Молодіжна збірна України U-21 знаходиться на останньому місці в групі D за підсумками першого туру чемпіонату Європи-2025 серед гравців до 21 року.

У дебютній грі розіграшу підопічні Унаї Мельгоси зазнали прикрої поразки від однолітків із Данії з рахунком 3:2.

У паралельній грі Фінляндія вела в рахунку 2:0 проти Нідерландів, однак пропустила двічі та зуміла заробити лише одне очко.

Наступний матч молодіжна збірна України проведе вже в неділю, 15 червня, проти Фінляндії. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

"Синьо-жовті" закриватимуть груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня. Перші дві команди у квартеті кваліфікуються до чвертьфіналу турніру.

Standings provided by Sofascore

Раніше повідомлялося, що гравці молодіжної збірної України Владислав Ванат та Арсеній Батагов потрапили на радар низки англійських клубів, скаути яких спостерігатимуть за виступами гравців під час Євро-2025.