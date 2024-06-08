Україні на замітку: Збірна Словаччини оголосила остаточну заявку на Євро-2024

Збірна Словаччини з футболу оголосила остаточну заявку на чемпіонат Європи-2024.

Список із 26 гравців був опублікований на офіційному сайті Словацького футбольного союзу.

Склад збірної Словаччини на Євро-2024

Воротарі: Мартін Дубравка (Ньюкасл, Англія), Марек Родак (Фулгем, Англія), Хенріх Равас (Нью-Інгленд Революшн, США).

Захисники: Петер Пекарік (Герта, Німеччина), Норберт Дьомбер (Салернітана, Італія), Деніс Вавро (Копенгаген, Данія), Мілан Шкріньяр (ПСЖ), Адам Оберт (Кальярі, Італія), Давид Ганко (Фейєноорд, Нідерланди), Вернон Де Марко (Хатта Клуб, ОАЕ), Себастьян Коша (Спартак Трнава).

Півзахисники: Матуш Беро (Бохум, Німеччина), Юрай Куцка (Слован Братислава), Томаш Ріго (Банік, Чехія), Патрік Грошовський (Генк, Бельгія), Станіслав Лоботка (Наполі, Італія), Ондрєй Дуда (Верона, Італія), Ласло Бенеш (Гамбург, Німеччина).

Нападники: Давид Дуріш (Асколі, Італія), Томаш Суслов (Верона, Італія), Іван Шранц (Славія, Чехія), Роберт Боженік (Боавішта, Португалія), Давид Стрілець (Слован, Братислава), Любомир Тупта (Слован, Ліберець, Чехія), Лео Зауер (Фейєноорд, Нідерланди), Лукаш Хараслін (Спарта, Чехія).

Нагадаємо, що Словаччина, разом із Бельгією та Румунією, є суперниками України на груповому етапі континентальної першості.

В останньому товариському матчі підопічні Франческо Кальцони розгромили команду із Сан-Маріно.