Збірна Швеції оголосила про призначення Поттера

Збірна Швеції оголосила про призначення Грема Поттера на посаду головного тренера.

Про це повідомила пресслужба місцевого футбольного союзу.

Угоду розраховано до завершення відбіркового циклу до чемпіонату світу та потенційну участь у плейоф. Контракт буде автоматично продовжено у випадку виходу Швеції до фінальної частини ЧС-2026.

Graham Potter är herrlandslagets nya förbundskapten 🇸🇪



🗞️ https://t.co/Xevu92RlZG pic.twitter.com/0zHiSg2o1X — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 20, 2025

Збірна Швеції залишилася без головного тренера після того, як з цієї посади був звільнений Йон-Даль Томассон в результаті домашньої поразки у матчі з Косово (0:1) у відборі ЧС-2026.

Після чотирьох турів Швеція посідає останнє місце групи B, заробивши тільки одне очко. До кінця кваліфікації шведи зіграють проти Швейцарії (15 листопада) та Словенії (18 листопада), ще зберігаючи математичні шанси на потрапляння до плейоф відбору. Для цього потрібно, щоб Косово програло обидва свої поєдинки та мало гіршу різницю голів, ніж у Швеції.

Останнім клубом Грема Поттера був Вест Гем, звідки англійця звільнили після невдалого старту в чемпіонаті Англії – лише три очки у п'яти турах та передостаннє місце в турнірній таблиці.

Раніше 50-річний наставник тренував також Брайтон, Челсі та Свонсі, а розпочинав свою кар'єру наставник саме у Швеції – в Естерсунді.

