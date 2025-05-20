Збірна Португалії назвала заявку на фінал чотирьох Ліги націй

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес визначився зі списком гравців, які будуть викликані на матчі плейоф Ліги націй.

Про це повідомляє федерація футболу Португалії.

У заявку команди увійшло 27 гравців:

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Руй Сілва (Спортинг Лісабон), Жозе Са (Вулвергемптон).

Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нельсон Семеду (Вулвергемптон), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш (Лаціо), Гонсалу Інасіу (Спортинг Лісабон), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Антоніу Сілва (Бенфіка), Ренату Вейга (Ювентус).

Півзахисники: Жоау Палінья (Баварія), Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Жоау Невеш, Вітінья (обидва – ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Педру Гонсалвеш (Спортинг Лісабон), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Жоау Феліш (Мілан).

Нападники: Франсішку Трінкан (Спортинг Лісабон), Франсішку Консейсан (Ювентус), Педру Нету (Челсі), Родрігу Мора (Порту), Рафаель Леау (Мілан), Діогу Жота (Ліверпуль), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Аль-Наср).

Збірна Португалії півфінал Ліги націй зіграє 4 червня у Мюнхені проти команди Німеччини.

Нагадаємо, напередодні син Роналду відзначився першим голом за юнацьку команду Португалії.