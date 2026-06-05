Голанд і Едегор перевтілилися у вікінгів: збірна Норвегії підірвала мережу епічною фотосесією перед ЧС-2026

Збірна Норвегії представила офіційну фотосесію перед Мундіалем, яка миттєво привернула увагу футбольних уболівальників по всьому світу. Замість традиційних командних фото норвежці вирішили нагадати про своє історичне коріння та постали в образах легендарних вікінгів.

Автором проєкту став всесвітньо відомий фотограф Девід Ярроу. Зйомки відбулися на узбережжі неподалік Осло, де футболісти позували на тлі драккарів, суворих пейзажів та морського берега.

Особливу увагу організатори приділили історичній достовірності. На відміну від популярних фільмів та коміксів, гравці не використовували рогаті шоломи, адже історики давно вважають цей образ міфом. Натомість футболісти отримали більш автентичне спорядження скандинавських воїнів.

У центрі уваги опинилися головні зірки команди – Ерлінг Голанд і капітан Мартін Едегор. У незвичних образах лідери норвезької збірної виглядали так, ніби готуються не до футбольного турніру, а до нового походу через Північне море.

Фотопроєкт з'явився після успішного відбору норвежців на чемпіонат світу. Команда, яку вважають одним із найцікавіших колективів турніру, готується до матчів групи B, де її суперниками стануть збірні Франції, Сенегалу та Іраку.

Раніше повідомлялося, що найбільш непопулярний футболіст на ЧС-2026 став зіркою турніру завдяки вірусному ролику.