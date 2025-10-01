Часто збивали час: Михайленко – про нічию України з Панамою на юнацькому чемпіонаті світу

Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко розкритикував команду Панами за те, що вона збивала час у матчі другого туру чемпіонату світу з футболу 2025 серед юнаків до 20 років.

Його слова передає Суспільне Спорт.

" Панама підлаштувалася, почала направляти нас на лівий фланг. Перший тайм ми були до цього не готові, у другій половині теж мали проблеми зі створенням моментів. Ми трохи поспішали, нервували. З одного боку, не дали нічого створити Панамі, але очікували набагато більше створених моментів і ударів. Дуже часто суперник збивав час у другому таймі: лягали, відпочивали. Не було темпу, але все одно ми мали створювати більше, чинити тиск та агресивніше діяти у штрафному майданчику", – сказав Михайленко.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Нагадаємо, в першому турі збірна України мінімально обіграла Південну Корею. Після двох турів Україна посідає першу сходинку турнірної таблиці, поділяючи її з Парагваєм.

У третьому турі саме представник Латинської Америки буде суперником для колективу Михайленка. Матч відбудеться 3 жовтня. У разі перемоги – перше місце. Нічия – будуть враховуватися додаткові показники, але Україна вийде до плейоф.