Збірна України зіграє проти Панами у другому матчі чемпіонату світу 2025 U-20

Микола Дендак — 30 вересня 2025, 11:15
Збірна України U-20 зіграє проти однолітків із Панами в межах другого туру групового етапу чемпіонату світу 2025 року з футболу, який цього року проходить у Чилі.

Матч відбудеться сьогодні, 30 вересня, в місті Вальпараїсо. Початок зустрічі – о 23:00 за київським часом. Подивитися поєдинок можна буде на Суспільне Спорт. Також наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Чемпіонат світу 2025 – U-20
Група B, другий матч
30 вересня

23:00. Панама – Україна

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї з рахунком 1:2. Натомість Панама поступилася у попередньому матчі Парагваю (3:2).

Молодіжний чемпіонат світу U-20 триватиме до 19 жовтня. До плейоф вийдуть по дві команди з кожної групи, а також найкращі треті місця.

