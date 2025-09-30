Збірна України зіграє проти Панами у другому матчі чемпіонату світу 2025 U-20
Збірна України U-20 зіграє проти однолітків із Панами в межах другого туру групового етапу чемпіонату світу 2025 року з футболу, який цього року проходить у Чилі.
Матч відбудеться сьогодні, 30 вересня, в місті Вальпараїсо. Початок зустрічі – о 23:00 за київським часом. Подивитися поєдинок можна буде на Суспільне Спорт. Також наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.
Чемпіонат світу 2025 – U-20
Група B, другий матч
30 вересня
23:00. Панама – Україна
Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї з рахунком 1:2. Натомість Панама поступилася у попередньому матчі Парагваю (3:2).
Молодіжний чемпіонат світу U-20 триватиме до 19 жовтня. До плейоф вийдуть по дві команди з кожної групи, а також найкращі треті місця.