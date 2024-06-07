Збірна Німеччини назвала остаточний склад на домашній Євро-2024

Збірна Німеччини з футболу оголосила остаточний склад на домашній чемпіонат Європи-2024.

Про це було повідомлено на сайті Німецького футбольного союзу.

З попереднього списку був виключений голкіпер Баварії Александер Нюбель, який на правах оренди виступає за Штутгарт.

Склад збірної Німеччини на Євро-2024

Воротарі: Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Мануель Ноєр (Баварія), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Захисники: Вальдемар Антон (Штутгарт), Бенджамін Генрікс (РБ Лейпциг), Йозуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт Франкфурт), Максиміліан Міттельштедт (Штутгарт), Давід Раум (РБ Лейпциг), Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Джонатан Та (Баєр 04 Леверкузен)

Півзахисники: Роберт Андріх (Баєр 04 Леверкузен), Кріс Фюріх (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон енд Гоув Альбіон), Ілкай Гюндоган (Барселона), Тоні Кроос (Реал Мадрид), Джамал Мусіала (Баварія), Александар Павлович (Баварія), Лерой Сане (Баварія), Флоріан Віртц (Баєр 04 Леверкузен)

Нападники: Максиміліан Байер (Гоффенгайм), Ніклас Фюлькруг (Боруссія Дортмунд), Кай Хаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Баварія), Деніз Ундав (Штутгарт).

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня у Німеччині. Господарка турніру потрапила у групу A разом зі збірними Шотландії, Швейцарії та Угорщини.

Напередодні, німці провели товариський поєдинок зі збірною України (0:0).