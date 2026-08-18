У мене виявили абсанси: Мусіала пояснив, чому втрачав свідомість під час матчів

Атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Джамал Мусіала після втрати свідомості у товариському матчі з Гайденгаймом (4:2) заявив, що з ним наразі все добре, а непритомнів він внаслідок тимчасових абсансів, які спричинені неврологічною дисфункцією.

Про це він повідомив у власному Інстаграм.

"Насамперед – зі мною все добре! Я особливо вдячний за ваші повідомлення та підтримку! Я розумію, що багато хто з вас хвилюється. Сьогодні я хочу розвіяти ці занепокоєння та дещо пояснити: У мене виявили тимчасові, короткочасні, але такі, що добре піддаються лікуванню, абсанси, які спричинені неврологічною дисфункцією. Вони можуть призводити до моментів, які траплялися останнім часом, як-от у матчі проти Лейпцига чи нещодавно проти Гайденгайма".

Мусіала додав, що перебуває під наглядом найкращих лікарів і ця дисфункція не несе подальших ризиків для його здоров'я, тому він прагне й надалі продовжувати займатися улюбленою справою, тобто грати у футбол.

Абсансні напади – це короткочасні епілептичні напади, які спричинені тимчасовою дисфункцією роботи головного мозку. Досить часто люди після цього навіть не пам'ятають про те, що ці напади були. Абсанси вважають легким типом нападу епілепсії.

Зауважимо, що це вже був другий інцидент, у якому Мусіала втрачав свідомість протягом останніх чотирьох днів. 15 серпня те ж саме трапилося в контрольному матчі проти РБ Лейпциг (перемога "баварців" – 3:1).

Нагадаємо, що Джамал Мусіала нещодавно переніс операцію після завершення чемпіонату світу-2026, звідки його збірна сенсаційно вилетіла в 1/16 фіналу від Парагваю в серії пенальті.