Збірна Німеччини оголосила про продовження контракту з Нагельсманном

Німецький футбольний союз продовжив контракт з головним тренером команди Юліаном Нагельсманном.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Нова угода розрахована до завершення Євро-2028.

2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ – Unser Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert! 🖤❤️💛



➡️ https://t.co/R9CGwamL5l#dfbteam | 📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/rLEZeLKAiC — DFB-Team (@DFB_Team) January 24, 2025

Зазначимо, що фахівець тренує "Бундестім" з 2023 року, змінивши на цій посаді Ханса-Дітера Фліка.

Під керівництвом Нагельсманна збірна Німеччини дісталась 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024 року, поступившись у скандальному матчі Іспанії (1:2).

Попередній контракт Юліана з командою було розраховано до літа 2026 року.

Раніше Нагельсманн посів третю сходинку в номінації "Чоловік року" від популярного журналу.