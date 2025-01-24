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Збірна Німеччини оголосила про продовження контракту з Нагельсманном

Володимир Максименко — 24 січня 2025, 12:02
Збірна Німеччини оголосила про продовження контракту з Нагельсманном
Юліан Нагельсманн
Getty images

Німецький футбольний союз продовжив контракт з головним тренером команди Юліаном Нагельсманном.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Нова угода розрахована до завершення Євро-2028.

Зазначимо, що фахівець тренує "Бундестім" з 2023 року, змінивши на цій посаді Ханса-Дітера Фліка.

Під керівництвом Нагельсманна збірна Німеччини дісталась 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024 року, поступившись у скандальному матчі Іспанії (1:2).

Попередній контракт Юліана з командою було розраховано до літа 2026 року.

Раніше Нагельсманн посів третю сходинку в номінації "Чоловік року" від популярного журналу.

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