Збірна Німеччини оголосила про продовження контракту з Нагельсманном
Юліан Нагельсманн
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Німецький футбольний союз продовжив контракт з головним тренером команди Юліаном Нагельсманном.
Про це повідомляє пресслужба національної команди.
Нова угода розрахована до завершення Євро-2028.
Зазначимо, що фахівець тренує "Бундестім" з 2023 року, змінивши на цій посаді Ханса-Дітера Фліка.
Під керівництвом Нагельсманна збірна Німеччини дісталась 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024 року, поступившись у скандальному матчі Іспанії (1:2).
Попередній контракт Юліана з командою було розраховано до літа 2026 року.
Раніше Нагельсманн посів третю сходинку в номінації "Чоловік року" від популярного журналу.