Легенда Реала став переможцем у номінації "Чоловік року" від журналу Playboy

Німецьке видання журналу Playboy провело щорічне опитування серед своїх читачів, запитуючи, хто з чоловіків справив найбільше позитивне враження цього року.

За результатами опитування, яке охопило понад тисячу жителів Німеччини, найвидатнішим чоловіком року було оголошено Тоні Крооса – колишнього півзахисника мадридського Реала і збірної Німеччини. 34-річний футболіст отримав 17% голосів, посівши перше місце в рейтингу.

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Друге місце у рейтингу посів баскетболіст Денніс Шредер, який виступає за клуб НБА Бруклін Нетс. Гравець отримав 10% голосів, продовживши свою популярність після визнання "Чоловіком року" у 2022 році за версією Playboy.

Третю сходинку зайняв головний тренер збірної Німеччини з футболу Юліан Нагельсманн, якого підтримали 9,5% опитаних.

Нагадаємо, Тоні Кроос завершив кар’єру у 2024 році, виступаючи за мадридський Реал і збірну Німеччини. Він став чемпіоном світу-2014 та бронзовим призером ЧС-2010. Хавбек провів 114 матчів за національну команду, відзначившись 17 голами та 21 асистом.

У клубній кар'єрі Кроос став шестиразовим переможцем Ліги чемпіонів та клубного чемпіонату світу. Він здобув по три титули чемпіона Німеччини й Іспанії та виграв національні кубки обох країн із Баварією та Реалом.