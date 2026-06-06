Зірка збірної Колумбії опинився в центрі скандалу перед ЧС-2026: відмова доньці президента розколола країну

Чемпіонат світу-2026 для збірної Колумбії ще навіть не стартував, а головна зірка команди вже опинилася в центрі гучного скандалу.

Хамес Родрігес став однією з найбільш обговорюваних персон у колумбійських медіа після урочистих проводів національної команди на Мундіаль. Причиною стала ситуація за участю доньки президента країни Густаво Петро.

Місцеві журналісти поширили кадри, на яких Антонелла Петро нібито звертається до футболіста з проханням зробити спільне фото. Однак Родрігес не зупинився та пройшов повз, після чого в соцмережах почали активно обговорювати його поведінку.

Ситуація викликала справжній розкол серед колумбійських уболівальників. Частина користувачів розкритикувала футболіста, звинувативши його в пихатості та демонстративному ставленні до родини президента. Інші ж навпаки стали на бік капітана збірної, вважаючи, що він мав право самостійно вирішувати, з ким фотографуватися.

Додаткового резонансу історії надало те, що Антонелла, за інформацією місцевих ЗМІ, захоплювалася Родрігесом ще з дитинства та вважала його одним із своїх кумирів.

Після інциденту колумбійський документаліст і журналіст Сесар Гарсія Гарсон оприлюднив власну версію подій. За його словами, серед футболістів збірної існує прохолодне ставлення до президента Густаво Петро, а частина гравців нібито не була надто зацікавлена в офіційній зустрічі з главою держави.

На думку журналіста, цей епізод міг мати не особистий, а політичний підтекст. Водночас жодних офіційних коментарів щодо ситуації від самого Родрігеса поки не надходило.

Раніше повідомлялося, що українські футболісти проігнорували у товариському матчі легенду збірної Італії, який не так давно відвідував Росію.