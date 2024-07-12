Збірна Канади — збірна Уругваю: анонс матчу за третє місце Копа Америка 2024

У ніч з 13 на 14 липня збірна Канади зіграє проти національної команди Уругваю у матчі за третє місце Копа Америка 2024 з футболу. Матч відбудеться на арені "Бенк оф Америка Стедіум" в американському Шарлотті. Початок — о 03:00 за київським часом.

Збірна Канади

Підопічні Джессі Марша на груповому етапі протистояли командам Аргентини, Чилі та Перу. Після поразки від Мессі та компанії (0:2), канадці зібралися і набрали чотири очки в наступних двох турах. Спочатку мінімально перемогли перуанців (1:0), а потім вистояли в грі з чилійцями (0:0).

Фінішувавши на другому місці в квартеті А, збірна Канади отримала у чвертьфіналі в суперники Венесуелу. Внаслідок 1:1 після 120 ігрових хвилин на табло, путівку до півфіналу довелося визначати в серії пенальті, де канадці виявилися влучнішими (4:3). Однак на шляху до фіналу знову стояла Аргентина, яка здобула таку ж перемогу, як на груповому етапі.

Збірна Уругваю

Перші в історії чемпіони світу боролися за місце в плейоф в одній групі з Панамою, США та Болівією. Уругвайці Впевнено здобули три перемоги й вийшли в 1/4 з першого місця, набравши максимально можливі дев'ять залікових пунктів. У чвертьфіналі на Уругвай чекало надзвичайно складне протистояння проти Бразилії, яка несподівано набрала лише 5 очок в групі й вийшла в плей-оф з другого рядка.

Ані уругвайці, ані бразильці відзначитись голами не змогли, тому півфіналіста визначила футбольна лотерея, у якій краще пробивали з 11-метрової позначки підопічні Марсело Б'єлси. Однак на шляху до фіналу стала Колумбія, якій Уругвай поступився 0:1.

Історія особистих зустрічей

В історії попередніх матчів збірна Уругваю демонструвала перевагу над Канадою. У двох товариських поєдинках уругвайці обидва рази виявлялися переможцями.

Остання зустріч, яка відбулася 27 вересня 2022 року, завершилася перемогою Уругваю з рахунком 2:0. Загальний рахунок по голах у цих іграх становив 5:1 на користь Уругваю.

Список викликаних футболістів

Канада

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Воротарі: Дейн Сент-Клер (Міннесота Юнайтед, США), Максим Крепо (Портленд Тімберс, США), Том Макгілл (Брайтон, Англія).

Захисники: Алістер Джонсон (Селтік, Шотландія), Люк де Фужероль (Фулгем, Англія), Камал Міллер (Портленд Тімберс, США), Кайл Гіберт (Сент-Луїс Сіті, США), Дерек Корнеліус (Мальме, Швеція), Моїсе Бомбіто (Колорадо Репідс, США), Альфонсо Девіс (Баварія, Німеччина), Річі Ларі (Торонто), Алі Ахмед (Ванкувер Вайткепс).

Півзахисники: Самюель П'єтт (Монреаль), Стівен Юстакіо (Порту, Португалія), Ісмаель Коне (Вотфорд, Англія), Джонатан Осоріо (Торонто), Матьє Шуаньєр (Монреаль).

Нападники: Кайл Ларін (Мальорка, Іспанія), Джуніор Гойлетт (Абердін, Шотландія), Тео Блер (Мазеруелл, Шотландія), Джейсен Расселл-Роу (Коламбус Крю, США), Джейкоб Шаффелбург (Нешвілл, США), Теджон Б'юкенен (Інтер, Італія), Джонатан Девид (Лілль, Франція), Лаєм Міллар (Престон Норт Енд, Англія), Тані Олувасеї (Міннесота Юнайтед, США).

Уругвай

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Воротарі: Серхіо Рошет (Інтернасьйональ), Сантьяго Меле (Хуніор), Франко Ісраель (Спортінг Лісабон).

Захисники: Рональд Араухо (Барселона), Хосе Марія Хіменес (Атлетіко), Себастьян Касерес (Амеріка), Ніколас Марічаль (Динамо Москва), Матіас Олівера (Наполі), Лукас Оласа (Краснодар), Матіас Вінья, Гільєрмо Варела (обидва — Фламенго).

Півзахисники: Найтан Нандес (Кальярі), Мануель Угарте (ПСЖ), Родріго Бентанкур (Тоттенгем), Федеріко Вальверде (Реал Мадрид), Еміліано Мартінес (Мідтьюлланн), Ніколас де ла Крус, Джорджиан де Арраскаета (обидва — Фламенго).

Нападники: Агустін Каноббіо (Атлетіко Паранаенсе), Браян Родрігес (Амеріка), Браян Окампо (Кадіс), Факундо Пеллістрі (Гранада), Максіміліано Араухо (Депортіво Толука), Крістіан Олівера (Лос-Анджелес), Дарвін Нуньєс (Ліверпуль), Луїс Суарес (Інтер Маямі).

Орієнтовні склади

Канада: Максим Крепо — Алістер Джонстон, Камал Міллер, Дерек Корнільюс, Альфонсо Девіс — Таджон Б'юкенен, Стівен Евштакіу, Самуель П'єтт, Джонатан Осоріо — Джонатан Девід, Кайл Ларін.

Уругвай: Серхіо Рочет – Гільермо Варела, Хосе Хіменес, Рональд Араухо, Матіас Олівейра – Федеріко Вальверде, Родріго Бентанкур, Ніколас де ла Крус, Джорджиан Де Арраскаета – Дарвін Нуньєс, Луїс Суарес.

Де дивитися

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Коефіцієнти від Фавбет

Перемога Канади — 6,00;

Нічия — 4,20;

Перемога Уругвая — 1,60.

Прогноз Чемпіона

Перемога Уругвая — 2:1.